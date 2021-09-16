Приколисты

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Русские мужчины — пассив: почему в России нет харрасмента

Русские мужчины — пассив: почему в России нет харрасмента

Девушка Лина — 39 лет. Моя подруга. Не верит в «харрасмент в России». Не верит в «непрошенных поклонников».

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Анд
Это с ними самими "не так": с начала сами приучают что при любой попытке познакомиться, при любых знаках внимания чуть ли не вопят "насилуют" хотя свидетелей уйма что да же руки не тянули, а потом становясь постарше удивляются, " чего от них мужики шарахаются?" Подставы, подлости и паскуства боятся. Женщины в РФ сами не хотят видеть нормальных мужиков и сами не принимаете от них ухаживаний, а потом начинают огульно всех хаять.

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