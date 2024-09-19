Трамп выступает за введение смертной казни для наркоторговцев в США

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп высказал мнение о том, что борьба с наркотической эпидемией в США невозможна без введения смертной казни для наркоторговцев.
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