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Трамп выступает за введение смертной казни для наркоторговцев в США

Трамп выступает за введение смертной казни для наркоторговцев в США

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп высказал мнение о том, что борьба с наркотической эпидемией в США невозможна без введения смертной казни для наркоторговцев.

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