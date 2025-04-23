Людмила Бабушкина посетила Богданович: в центре внимания – празднование 80-летия Победы

БОГДАНОВИЧ, 23 апреля, ФедералПресс. Председатель Заксо Свердловской области Людмила Бабушкина посетила город Богданович, где вместе с главой муниципального округа Олегом Нейфельдой обсудила ряд важнейших вопросов.
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