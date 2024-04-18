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Токаев приструнил казахов, выступающих против русского, приведя в пример Украину

Токаев приструнил казахов, выступающих против русского, приведя в пример Украину

Русский язык является официальным языком Казахстана, «нагнетать истерию» в этом вопросе, как это произошло «в некоторых странах», глупо.

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Комментарии
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Юна
Ой да кого он там приструнил? Стоит в какой-то палатке среди дедов и бабок... Это, скорей всего, в Казахстане и не покажут... Если б он это сказал в правительстве своим депутатам (или как там у них это называется)... А это так, для показухи...
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22 час.
Александр Ткаченко
Хватит переживать за эту срань &quot;дружественные народы&quot;. Пусть с флагом в руках и барабаном на шее весело маршируют в феодальный строй. Им там привычней и уютней жить. Запад им в помощь.
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22 час.

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