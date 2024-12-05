Джей Джей Редик: «Мне стыдно. Нам стыдно. Нет ощущения того, что мы вместе»

«Тяжело брать на себя ответственность. Когда у вас не идет игра, что происходит с плохими, иногда хорошими и даже отличными командами, можно расколоться на части, отстраниться от ответственности, особенно, когда это унизительно.
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