Полинезийский рай с высоты воздушного змея

Невероятная красота — райские пейзажи с необычной точки обзора. Что получаем в результате? Одну из лучших коллекций фотографий, которой самое место в Атласе Чудес, ведь с высоты открываются отличные панорамы.
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