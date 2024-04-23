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Совет директоров “Татнефти” рекомендовал дивиденды - 87,88 рубля

Совет директоров “Татнефти” рекомендовал дивиденды-2023 в размере 87,88 рубля на акцию. “Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год: на одну привилегированную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной стоимости акции); на одну обыкновенную акцию в размере 8788% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 6271% к номинальной”, - сказано в документе компании.

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