Украинский президент Владимир Зеленский создал проблемы для своей страны, привлекая против нее внимание половины жителей США из-за своей поездки в Пенсильванию, заявил бывший глава штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах в ходе интервью на YouTube-канале «Лана Тут».
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