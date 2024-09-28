Украинский президент Владимир Зеленский создал проблемы для своей страны, привлекая против нее внимание половины жителей США из-за своей поездки в Пенсильванию, заявил бывший глава штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах в ходе интервью на YouTube-канале «Лана Тут».