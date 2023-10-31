Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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К погрому в аэропорту Махачкалы призывали дагестанские Telegram-каналы. Что о них известно и почему они так популярны?

К погрому в аэропорту Махачкалы призывали дагестанские Telegram-каналы. Что о них известно и почему они так популярны?

Дуров заявил о блокировке Telegram-каналов, подстрекавших беспорядки в Махачкале Преследование людей по национальному или религиозному признаку недопустимо, подчеркнул Дуров Сергей ЧИКОВ Фото: Личная страница героя публикации в соцсети Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что призывающие к насилию каналы будут заблокированы за нарушение внутренних правил соцсети, а также правил Google, Apple и всего цивилизованного мира.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
А вы читаете, что сами пишете? Или ваше , трехклассное, церковно-приходское &quot;образование&quot; этого не позволяет?))))
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2 д.
МГ
Малик Гумеров
&quot;К погрому в аэропорту Махачкалы призывали дагестанские Telegram-каналы.&quot; - и БАРАШКИ  С ОВЕЧКАМИ  ПОТОПАЛИ ?            Мозгов своих нет ...?                                                                              Евреи инструмент и пушечное мясо сатанистов ,  а эти овечки  сами  хотят стать пушечным мясом , игрушкой в руках врага .... !                  Тупые мозги  ведут  в  тупую толпу  бодать ворота в интересах и на цели врагов !!!
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2 д.
Владимир Михальков
Они потопают куда угодно если их туда пошлют от имени Аллаха и без сентиментов будут резать головы кому угодно!  Это бомба замедленного действия! &quot;Кое что за пазухой мы держим к нам не подходи а то зарежем&quot;! (Бременские музыканты)
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1 д.

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