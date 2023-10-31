К погрому в аэропорту Махачкалы призывали дагестанские Telegram-каналы. Что о них известно и почему они так популярны?

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ А вы читаете, что сами пишете? Или ваше , трехклассное, церковно-приходское "образование" этого не позволяет?))))

МГ Малик Гумеров "К погрому в аэропорту Махачкалы призывали дагестанские Telegram-каналы." - и БАРАШКИ С ОВЕЧКАМИ ПОТОПАЛИ ? Мозгов своих нет ...? Евреи инструмент и пушечное мясо сатанистов , а эти овечки сами хотят стать пушечным мясом , игрушкой в руках врага .... ! Тупые мозги ведут в тупую толпу бодать ворота в интересах и на цели врагов !!!