Дуров заявил о блокировке Telegram-каналов, подстрекавших беспорядки в Махачкале Преследование людей по национальному или религиозному признаку недопустимо, подчеркнул Дуров Сергей ЧИКОВ Фото: Личная страница героя публикации в соцсети Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что призывающие к насилию каналы будут заблокированы за нарушение внутренних правил соцсети, а также правил Google, Apple и всего цивилизованного мира.
К погрому в аэропорту Махачкалы призывали дагестанские Telegram-каналы. Что о них известно и почему они так популярны?
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
А вы читаете, что сами пишете? Или ваше , трехклассное, церковно-приходское "образование" этого не позволяет?))))
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2 д.
МГ
Малик Гумеров
"К погрому в аэропорту Махачкалы призывали дагестанские Telegram-каналы." - и БАРАШКИ С ОВЕЧКАМИ ПОТОПАЛИ ? Мозгов своих нет ...? Евреи инструмент и пушечное мясо сатанистов , а эти овечки сами хотят стать пушечным мясом , игрушкой в руках врага .... ! Тупые мозги ведут в тупую толпу бодать ворота в интересах и на цели врагов !!!
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2 д.
Владимир Михальков
Они потопают куда угодно если их туда пошлют от имени Аллаха и без сентиментов будут резать головы кому угодно! Это бомба замедленного действия! "Кое что за пазухой мы держим к нам не подходи а то зарежем"! (Бременские музыканты)
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1 д.
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