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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деанджело после поражения СКА от «Куньлуня»: «Я допустил плохие потери в большинстве. Плевать на личную статистику, если она не приносит результата команде»

– В чем причины поражения от «Куньлуня»? – Была пара хороших отскоков в их пользу, а мы не использовали свои моменты в начале встречи.

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