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Военно-патриотические выставки о Великой Отечественной войне развернут для жителей Забайкалья в ходе военно-технического форума «Армия 2021»

Военно-патриотические выставки о Великой Отечественной войне развернут для жителей Забайкалья в ходе военно-технического форума «Армия 2021»

На них будет представлено оружие времен Великой Отечественной войны и экспонаты, обнаруженные на местах боев, а также будет организована реконструкция исторических событий войны.

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