Новосибирцев напугали штрафами за открывающуюся наружу входную дверь: как на самом деле

По данным СМИ, штраф за неправильную установку входной двери вырос с 10 до 15 тысяч рублей24 февраля в издании "АиФ" появился комментарий эксперта по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктора Федорука, согласно которому за открывающуюся наружу входную дверь якобы могут оштрафовать, причём размер взыскания вырос с 10 до 15 тысяч рублей.