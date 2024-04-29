Личка про пино-нуар Галицкого: «Хорошее вино надо обязательно попробовать. Если поедем в Краснодар, находясь в чемпионской гонке, будет отлично»

Вчера «Динамо» на своем поле победило «Зенит» (1:0) в 26-м туре Мир РПЛ. После матча глава совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин отметил, что «Краснодар» никак не мотивировал бело-голубых, пошутив, что при этом не отказались бы от пино-нура, которое производит Сергей Галицкий.
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