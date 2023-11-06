Что случилось через 10 лет с толстяком, который победил в реалити-шоу

С нами не соскучишься!

Сэм Роуэн - победитель третьего сезона реалити шоу, посвященному снижению веса. Десять лет назад Сэм Роуэн победил в третьем сезоне реалити-шоу "The Biggest Loser," в котором игроки соревновались кто сильнее сможет изменить свое тело с помощью здорового образа жизни.