Что случилось через 10 лет с толстяком, который победил в реалити-шоу

Сэм Роуэн - победитель третьего сезона реалити шоу, посвященному снижению веса. Десять лет назад Сэм Роуэн победил в третьем сезоне реалити-шоу "The Biggest Loser," в котором игроки соревновались кто сильнее сможет изменить свое тело с помощью здорового образа жизни.
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