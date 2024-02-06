Главе ведомства будет представлен доклад о ходе проверочных мероприятий по факту возможного нарушения прав граждан в Московской области

В социальных медиа распространено сообщение о том, что жители микрорайона Перловского города Мытищи выражают обеспокоенность возведением рядом с частным жилым сектором и школой самовольной постройки, в которой, по их словам, часть помещения будет выделяться для проживания мигрантов.
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