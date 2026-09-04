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«Делайте, что хотите»: почему мэтр Евгений Самойлов пытался уберечь детей от сцены и чем это закончилось

«Делайте, что хотите»: почему мэтр Евгений Самойлов пытался уберечь детей от сцены и чем это закончилось

Народный артист СССР Евгений Самойлов отдал театру и кинематографу семьдесят лет жизни. Однако собственных детей — Татьяну и Алексея — он яростно отговаривал от выборa актерской профессии.

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