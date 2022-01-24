В Хабаровске автокран протаранил автобус с 15 пассажирами

В Хабаровске автокран протаранил автобус 15 пассажирами. Видео с места ЧП появилось в соцсетях.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Хабаровске автокран протаранил автобус с пассажирами По данным регионального ГИБДД, авария произошла на улице Суворова сегодня утром.