Худрук "Мастерской Петра Фоменко" хочет поставить произведение Романа Михайлова

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра "Мастерская Петра Фоменко" Евгений Каменькович думает о том, чтобы воплотить на сцене один из текстов современного российского режиссера, сценариста и математика Романа Михайлова.
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