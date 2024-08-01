Новый скандал с экспертом «Соловьёв Live». Поплавская молчать не стала

Yak Vit

Что Соловей себя давно дискредитировал, что теперь - его телеканал Соловьёв-лайф! То один там выскажется так, что потом всю страну трясёт, то другой, то третий... Свила там себе уютное гнёздышко и украинская эмигрантка Юлия Витязева, которая не так давно высказывалась на тему мигрантов так, что снова пошёл вал возмущений! Похоже, этому телеканалу скоро придётся название менять - уж больно много негатива!