Программа «Соловьёв Live» снова оказалась в центре скандала. На этот раз отличился ведущий Борис Якименко.
Новый скандал с экспертом «Соловьёв Live». Поплавская молчать не стала
Комментарии
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Yak Vit
Что Соловей себя давно дискредитировал, что теперь - его телеканал Соловьёв-лайф! То один там выскажется так, что потом всю страну трясёт, то другой, то третий... Свила там себе уютное гнёздышко и украинская эмигрантка Юлия Витязева, которая не так давно высказывалась на тему мигрантов так, что снова пошёл вал возмущений! Похоже, этому телеканалу скоро придётся название менять - уж больно много негатива!
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17 час.
Анатолий
После его аргументации в виде истерического заполошного визга, перестал смотреть его совсем.не вижу его больше двух лет и ничего не потерял, даже нервные клетки сохранил.
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17 час.
МГ
Маша Глага
Смотреть противно. Несут такое, волосы встают. И это показывают людям. Как издевательство над народом. Гнать этих экспертов в первых рядах штурмовиков, пусть на себе почувствуют от и до.
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3 час.
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