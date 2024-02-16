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Кривонос: Сырский уже начал задавать те же неудобные вопросы, что и Залужный

Кривонос: Сырский уже начал задавать те же неудобные вопросы, что и Залужный

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что новый главнокомандующй ВСУ Александр Сырский начал задавать те же вопросы по обеспечению армии, которые задавал его предшественник Валерий Залужный.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Ну а раньше он типа &quot;ничего не знал&quot;- сидел и не высовывался, пока других имели, а теперь, когда ответственность на нем- &quot;прозрел&quot;, причем-резко.
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