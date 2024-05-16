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В ВСУ пожаловались СМИ на «сливы» информации об их передвижениях

В ВСУ пожаловались СМИ на «сливы» информации об их передвижениях

Мобилизованных для ВС Украины недостаточно, этим пользуются российские силы, которым «сливают» информацию о передвижении украинских войск, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оператора дрона батальона 92-й бригады ВСУ Борчика.

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