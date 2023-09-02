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Роналду после гола «Аль-Хазему»: «850 – и это не конец! «Аль-Наср» становится все сильнее»

Роналду после гола «Аль-Хазему»: «850 – и это не конец! «Аль-Наср» становится все сильнее»

Гол форварда «Аль-Насра» в ворота «Аль-Хазема» (5:1) стал для него 850-м в карьере. «Еще одно великолепное командное выступление! Мы продолжаем становиться сильнее.

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