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Джокович о допинговом деле Синнера: «Я верю, что теннисист сделает все возможное, чтобы играть честно. Но я расстроен, что нас держали в неведении»

Джокович о допинговом деле Синнера: «Я верю, что теннисист сделает все возможное, чтобы играть честно. Но я расстроен, что нас держали в неведении»

Кириос регулярно высказывается о допинговом деле итальянца. «Неприятно [быть под прицелом критики], но мы живем в мире, где каждый имеет право выражать свое мнение, тем более в соцсетях.

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