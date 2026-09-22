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Alibaba анонсировала модель с 10 трлн параметров и «самый мощный в Китае» ИИ-чип

Alibaba анонсировала модель с 10 трлн параметров и «самый мощный в Китае» ИИ-чип

Сейчас Qwen 3.8 Max содержит 2,4 трлн параметров, тогда как будущие Qwen 4.5 и Qwen 5, по плану Alibaba, смогут работать с 5–10 трлн параметров.

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