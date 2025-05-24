Атака «Гераней» на военные объекты в Киеве в ночь на 24 мая стала ответом на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленные против гражданских объектов и мирного населения РФ, рассказал aif.
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