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Ми-28НМ ударил по скоплению боевиков ВСУ под Курском. Лучшее видео из зоны СВО

Ми-28НМ ударил по скоплению боевиков ВСУ под Курском. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

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