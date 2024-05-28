Азамат Конов принял участие во встрече с представителями бизнес-сообщества Республики Адыгея

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов 24 мая 2024 года принял участие во встрече с представителями регионального бизнес-сообщества, организованной в преддверии Дня российского предпринимательства.
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