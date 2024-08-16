Политика как он...
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Политика как она есть

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Эксперт США назвал российскую версию об атаке на ЗАЭС более правдоподобной

Эксперт США назвал российскую версию об атаке на ЗАЭС более правдоподобной

Российская версия о пожаре на Запорожской АЭС выглядит более правдоподобной, чем украинская. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя нападение на станцию.

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