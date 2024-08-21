Утром 21 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о трех сбитых беспилотниках. По словам главы региона, сегодня ночью на границе с Брянской областью средства ПВО уничтожили 3 беспилотника, они упали в безлюдной местности.