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Владислав Шапша сообщил о трех сбитых беспилотниках

Владислав Шапша сообщил о трех сбитых беспилотниках

Утром 21 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о трех сбитых беспилотниках. По словам главы региона, сегодня ночью на границе с Брянской областью средства ПВО уничтожили 3 беспилотника, они упали в безлюдной местности.

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