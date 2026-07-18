10 млн долларов – хорошая цена: Шииты назначили премию за голову Трампа

Военный советник Верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с ультиматумом: если США не прекратят атаки на Исламскую Республику в течение ближайших 2–3 дней, Тегеран перейдет от оборонительных действий к «фазе наступления и полного уничтожения».