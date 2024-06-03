Гильермо Абаскаль попрощался с ФК «Спартак-Москва»

Испанский специалист Гильермо Абаскаль, недавно отправленный в отставку с должности главного тренера московского футбольного клуба "Спартак", выразил глубокую благодарность футболистам, болельщикам и руководству клуба.
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