НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Прудникова
    В итоге Дэвис-Смолкин перейдут в Грузию, а Дарио не отпустят в Чехию. Буду надеяться, что со своей нынешней партнерше...Барбара Фузар-Пол...
  • Виктория
    Пасечник в итоге партнерша.Дарио Чиризано мо...
  • Виктория
    Удачи этой паре!Елизавета Пасечни...

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 3-й этап (КМС – 4-й этап) «Красноярье» Красноярск 6 ноября, среда Танцы на льду, КМС, ритм-танец 13:30 Пары, КМС, короткая программа 15:45 7 ноября, четверг Танцы на льду, КМС, произвольный танец 9:00 Пары, КМС, произвольная программа 11:40 Девушки, КМС, короткая программа 13:50 Юноши, КМС, короткая программа 16:25 8 ноября, пятница Девушки, КМС, произвольная программа 8:45 Юноши, КМС, произвольная программа 11:45 9 ноября, суббота Танцы на льду, ритм-танец 11:00 Женщины, короткая программа 12:50 Мужчины, короткая программа 14:30 Пары, короткая программа 16:15 10 ноября, воскресенье Танцы на льду, произвольный танец 10:00 Женщины, произвольная программа 12:00 Мужчины, произвольная программа 14:00 Пары, произвольная программа 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх