Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 3-й этап (КМС – 4-й этап) «Красноярье» Красноярск 6 ноября, среда Танцы на льду, КМС, ритм-танец 13:30 Пары, КМС, короткая программа 15:45 7 ноября, четверг Танцы на льду, КМС, произвольный танец 9:00 Пары, КМС, произвольная программа 11:40 Девушки, КМС, короткая программа 13:50 Юноши, КМС, короткая программа 16:25 8 ноября, пятница Девушки, КМС, произвольная программа 8:45 Юноши, КМС, произвольная программа 11:45 9 ноября, суббота Танцы на льду, ритм-танец 11:00 Женщины, короткая программа 12:50 Мужчины, короткая программа 14:30 Пары, короткая программа 16:15 10 ноября, воскресенье Танцы на льду, произвольный танец 10:00 Женщины, произвольная программа 12:00 Мужчины, произвольная программа 14:00 Пары, произвольная программа 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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