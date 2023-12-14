В Красноярске за ночную стрельбу в воздух из автомата задержан мужчина

С места происшествия он пытался скрыться на «Гелендвагене», но был задержан полицейскимиВ Красноярске ночью в четверг, 11 декабря, жителей одного из домов на улице Елены Стасовой разбудили громкие выстрелы.
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