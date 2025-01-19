В магазинах США пропали куриные яйца из-за эпидемии птичьего гриппа

С прилавков многих продуктовых магазинов в США исчезли куриные яйца. Резкое сокращение поставок этой продукции и рост цен на неё произошёл на фоне эпидемии птичьего гриппа в стране, сообщило 19 января «РИА Новости».
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