Командир Саенко рассказал, как ВС РФ заходили в Белицкое

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" при освобождении населенного пункта Белицкое скрытно накапливались, пропуская противника в непосредственной близости и не открывая огонь, чтобы не выдать свое присутствие.