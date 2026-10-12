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Энциклопедия Техники

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Что на самом деле произойдет с человеком в открытом космосе без скафандра

Что на самом деле произойдет с человеком в открытом космосе без скафандра

Каждый раз, когда на экране показывают человека, оказавшегося в открытом космосе без защиты, я ловлю себя на мысли, что режиссеры снова пожертвовали физикой ради зрелищности.

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