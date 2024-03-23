Крупнейший за 20 лет теракт в Москве: что случилось, что известно о террористах и какие будут версии

В Москве произошел крупнейший по числу жертв со времен «Норд-Оста» теракт. Группа людей, вооруженных огнестрельным оружием, убила больше 60 человек в ходе нападения на подмосковный торгово-развлекательный комплекс «Крокус Сити Молл».
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