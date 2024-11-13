НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русское оружие

1 подписчик

❗️⚡️Возможности экспортной модификации ЗРК С-350Е "Витязь". Что получит заказчик? Ещё одной звездой AirShow China — 2024 является зенитно-ракетный комплекс С-350Е «Витязь» в экспортной версии, который способен одновременно перехватывать 16 аэродинамических целей (включая находящиеся за пределами радиогоризонта крылатые ракеты Storm Shadow и тактическую авиацию), а также 12 оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS, либо реактивных снарядов GMLRS системы HIMARS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх