❗️⚡️Возможности экспортной модификации ЗРК С-350Е "Витязь". Что получит заказчик? Ещё одной звездой AirShow China — 2024 является зенитно-ракетный комплекс С-350Е «Витязь» в экспортной версии, который способен одновременно перехватывать 16 аэродинамических целей (включая находящиеся за пределами радиогоризонта крылатые ракеты Storm Shadow и тактическую авиацию), а также 12 оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS, либо реактивных снарядов GMLRS системы HIMARS.