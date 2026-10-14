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Царьград

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Юлия Ольховская заявила об угрозе мотивации младших школьников

Юлия Ольховская заявила об угрозе мотивации младших школьников

Детский писатель Юлия Ольховская предупреждает об опасности чрезмерной учебной нагрузки для мотивации школьников младших классов.

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