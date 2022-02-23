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Вашингтон ввёл первые санкции за признание Россией республик Донбасса

Вашингтон ввёл первые санкции за признание Россией республик Донбасса

Соединенные Штаты обвинили Россию в срыве Минских соглашений, решительно осудили признание республик Донбасса и сразу же ввели против России новый пакет санкций, предупредив, что во вторник последует продолжение.

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