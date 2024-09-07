Подпольщик Лебедев: РСЗО HIMARS поражена ударом в пригороде Николаева

Ударом в пригороде Николаева уничтожена по меньшей мере одна ракетная система залпового огня HIMARS из тех, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Крыму и Скадовску в Херсонской области.
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