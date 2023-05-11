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Трамп заявил, что сейчас не время обвинять Путина в военных преступлениях

Трамп заявил, что сейчас не время обвинять Путина в военных преступлениях

Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп указал на тот факт, что данный момент не подходит для того, чтобы ставить в вину его коллеге из Российской Федерации Владимиру Путину совершение якобы имевших место военных преступлений.

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