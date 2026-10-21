На этой неделе в Нидерландах проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике. Власти этой цивилизованной страны делают всё, чтобы не допустить успеха российских гимнастов, после долгой паузы по неспортивным причинам, не участвовавшим в официальных международных турнирах.