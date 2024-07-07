Песков: Запад с ревностью и вниманием будет следить за визитом Моди в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram, что Запад с ревностью и вниманием будет следить за визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии