Песков: Запад с ревностью и вниманием будет следить за визитом Моди в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram, что Запад с ревностью и вниманием будет следить за визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.