"В никитинской поддержке ВСУ нет ничего странного. Всю жизнь копить нелюбовь и презрение к России. Куда-то же это должно было вывести."

Оказывается, барды Никитины спонсируют ВСУ. Честно говоря, ничего удивительного. Многие ведь, наверное помнят совершенно инфернальный мультфильм "Большой секрет для маленькой компании"? С унылыми и графоманскими песнями в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных.