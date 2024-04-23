"В никитинской поддержке ВСУ нет ничего странного. Всю жизнь копить нелюбовь и презрение к России. Куда-то же это должно было вывести."

Оказывается, барды Никитины спонсируют ВСУ. Честно говоря, ничего удивительного. Многие ведь, наверное помнят совершенно инфернальный мультфильм "Большой секрет для маленькой компании"? С унылыми и графоманскими песнями в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных.
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