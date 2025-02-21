Собянин жестко ответил главе Renault на слова о возвращении в Россию

Автомобильному бренду Renault «на вряд ли что-то светит» при возвращении в Россию. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на слова главы автоконцерна Луки де Мео, который ранее не исключил такой возможности.
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