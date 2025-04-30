По его словам, сегодня стороны конфликта приближаются к финалу Американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Украина продолжит нести потери, если не примет мирное соглашение.
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