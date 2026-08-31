Строгий контроль школьного меню. Какие блюда могут вернуться в рацион, и кто будет за этим следить

Планируется, что в рацион школьников должны вернуться фрукты и рыба.Уже 1 сентября 2026 года начнётся новый учебный год для школьников.
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