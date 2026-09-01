Novartis и BMS приостановили клинические испытания CAR-T препаратов против аутоиммунных заболеваний после гибели трех пациентов

Данный инцидент стал серьезным вызовом для активно развивающегося направления применения клеточных технологий за пределами онкологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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