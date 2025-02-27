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Российский производитель молока сообщил о повышении цен

Российский производитель молока сообщил о повышении цен

Холдинг «Молвест», которому в том числе принадлежит бренды«Вкуснотеево», сообщил торговым сетям о повышении отпускных цен на свою продукцию, за исключением сливочного масла, с 15 марта в среднем на пять процентов.

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